В Башкирии за сутки зафиксировано 1400 правонарушений и задержаны 53 пьяных водителя

В минувшую пятницу сотрудники Госавтоинспекции Башкирии провели очередные рейды. По информации ГАИ региона, за один день было зафиксировано более 1400 административных правонарушений.
Особое внимание инспекторы уделили водителям в состоянии алкогольного опьянения. В ходе рейда были задержаны 53 человека, решивших пренебречь безопасностью на дороге. Среди них оказались и те, кто уже имел опыт вождения в нетрезвом состоянии — три водителя повторно сели за руль, несмотря на предыдущие нарушения.
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