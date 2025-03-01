Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за сутки зафиксировано 1400 правонарушений и задержаны 53 пьяных водителя

За последние сутки в Башкирии задержали 53 пьяных водителя.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу сотрудники Госавтоинспекции Башкирии провели очередные рейды. По информации ГАИ региона, за один день было зафиксировано более 1400 административных правонарушений.

Особое внимание инспекторы уделили водителям в состоянии алкогольного опьянения. В ходе рейда были задержаны 53 человека, решивших пренебречь безопасностью на дороге. Среди них оказались и те, кто уже имел опыт вождения в нетрезвом состоянии — три водителя повторно сели за руль, несмотря на предыдущие нарушения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.