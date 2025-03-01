В Башкирии за сутки зафиксировано 1400 правонарушений и задержаны 53 пьяных водителя

Особое внимание инспекторы уделили водителям в состоянии алкогольного опьянения. В ходе рейда были задержаны 53 человека, решивших пренебречь безопасностью на дороге. Среди них оказались и те, кто уже имел опыт вождения в нетрезвом состоянии — три водителя повторно сели за руль, несмотря на предыдущие нарушения.