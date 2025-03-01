Главу омской РЭК наказали за нарушение порядка ценообразования

Главу омской РЭК Дмитрия Русских признали виновным в нарушениях порядка ценообразования при формировании тарифов. Подробности дела не сообщаются, однако известно, что решение Центрального районного суда областная инстанция оставила в силе.
Вопросы к председателю РЭК Омской области возникли, по данным издания «СуперОмск», из-за допуска нарушений при формировании тарифов на продукцию, товары или услуги. Суд постановил привлечь чиновника к административной ответственности. Пока Русских выписано предупреждение.
Дмитрий Русских занимает пост главы омской РЭК с февраля 2023 года. До этого он более 11 лет работал в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам.
Ранее мы сообщали, что РЭК Омской области утвердила для жильцов новые лимиты потребления электроэнергии.