Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу омской РЭК наказали за нарушение порядка ценообразования

В качестве наказания Дмитрию Русских вынесено предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Главу омской РЭК Дмитрия Русских признали виновным в нарушениях порядка ценообразования при формировании тарифов. Подробности дела не сообщаются, однако известно, что решение Центрального районного суда областная инстанция оставила в силе.

Вопросы к председателю РЭК Омской области возникли, по данным издания «СуперОмск», из-за допуска нарушений при формировании тарифов на продукцию, товары или услуги. Суд постановил привлечь чиновника к административной ответственности. Пока Русских выписано предупреждение.

Дмитрий Русских занимает пост главы омской РЭК с февраля 2023 года. До этого он более 11 лет работал в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам.

Ранее мы сообщали, что РЭК Омской области утвердила для жильцов новые лимиты потребления электроэнергии.