В Иркутске прошел Кадетский бал, посвященный 80-летию Победы

В Иркутске состоялся торжественный Кадетский бал, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали учащиеся кадетских классов из Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна, Усть-Кута, а также из Иркутского, Киренского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Усольского и Шелеховского районов. Впервые к ним присоединились воспитанники кадетских казачьих классов из Качуга, Куйтуна и Слюдянки.