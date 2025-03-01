В Иркутске прошел Кадетский бал, посвященный 80-летию Победы

В Иркутске состоялся торжественный Кадетский бал, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали учащиеся кадетских классов из Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна, Усть-Кута, а также из Иркутского, Киренского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Усольского и Шелеховского районов. Впервые к ним присоединились воспитанники кадетских казачьих классов из Качуга, Куйтуна и Слюдянки.
Бал прошел в рамках Года защитника Отечества, объявленного президентом России, и был включен в программу региональной стажировочной сессии «Рабочая программа воспитания как инструмент реализации стратегических задач кадетского образования: региональные практики».
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что колледж ИГУ получил имя Героя Советского Союза Ивана Рубленко. Такое решение единогласно принял Ученый совет учреждения.