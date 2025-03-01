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Новый автобусный маршрут Брест- Санкт-Петербург откроется 7 марта 2025 года

Новый автобусный маршрут между Брестом и Санкт-Петербургом откроется 7 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Новый удобный автобусный маршрут между Брестом и Санкт-Петербургом откроется 7 марта 2025 года. Об этом сообщили в КУП «Брестский общественный транспорт». Отмечается, что из Бреста автобус будет отправляться по пятницам в 12 часов дня. Отправление от автовокзала Санкт-Петербурга — в 15.30 по воскресеньям. Автобус будет следовать через Минск, Оршу, Витебск, а также Псков. Стоить билет из Бреста в Санкт-Петербург будет 105 белорусских рублей.

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