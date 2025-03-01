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Частичку Пермского края можно сохранить на свой мобильник

Украсить сотовый телефон можно красивыми видами Прикамья.

Источник: Соцсети

Администрация Пермского края решила порадовать жителей и гостей региона необычной инициативой — теперь каждый желающий может сохранить частичку Прикамья на своем мобильном устройстве.

— Мы подготовили для вас подборку красивых заставок для ваших телефонов. Выбирайте и устанавливайте их на свои устройства, — сообщается в т-г канале администрации края.

Фотографии, которые представлены в подборке, были сделаны во время экспедиций членами краевого отделения Русского географического общества, а также жителями Прикамья. Скачать исходники фотографий можно в комментариях к посту в телеграмм-канале «Пермский край».

Также организаторы приглашают всех желающих принять участие в создании апрельского набора фотографий. Если у вас есть красивые кадры, которыми вы хотите поделиться, отправляйте их в комментарии в формате файлов.

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