Частичку Пермского края можно сохранить на свой мобильник

Администрация Пермского края решила порадовать жителей и гостей региона необычной инициативой — теперь каждый желающий может сохранить частичку Прикамья на своем мобильном устройстве.
— Мы подготовили для вас подборку красивых заставок для ваших телефонов. Выбирайте и устанавливайте их на свои устройства, — сообщается в т-г канале администрации края.
Фотографии, которые представлены в подборке, были сделаны во время экспедиций членами краевого отделения Русского географического общества, а также жителями Прикамья. Скачать исходники фотографий можно в комментариях к посту в телеграмм-канале «Пермский край».
Также организаторы приглашают всех желающих принять участие в создании апрельского набора фотографий. Если у вас есть красивые кадры, которыми вы хотите поделиться, отправляйте их в комментарии в формате файлов.