Красноярец Максим Кузлин стал частью промокампании мультфильма «Шрек 5»

После чего с Максимом связалась студия DreamWorks и попросила дать разрешение на использование фильтра в тизере. Он дал согласие. Но при этом признался, что и сам не всегда следовал авторским правам при создании эффекта. Меж тем фильтр Максима Кузлина официально стал частью рекламы культового мультфильма.