Красноярец Максим Кузлин стал частью промокампании мультфильма «Шрек 5». Он создал фильтр для TikTok и попал в тизер культового анимационного фильма.
Как сообщают коллеги из Sibnovosti.ru, ссылаясь на слова автора, изначально фильтр был сделан «по приколу на скорую руку». Это модель танцующего в латексном костюме Шрека, наложенная на окружающий мир. Но он быстро завирусился, и в TikTok с ним сняли более восьми миллионов видео.
После чего с Максимом связалась студия DreamWorks и попросила дать разрешение на использование фильтра в тизере. Он дал согласие. Но при этом признался, что и сам не всегда следовал авторским правам при создании эффекта. Меж тем фильтр Максима Кузлина официально стал частью рекламы культового мультфильма.
«История создания фильтра простая, как-то ночью в Питере по приколу на скорую руку собрал его, он быстро завирусился. Получился отличный мем и промо для меня», — рассказал Максим.