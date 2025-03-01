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Красноярец Максим Кузлин стал частью промокампании мультфильма «Шрек 5»

Он создал фильтр для TikTok, попал в тизер популярного анимационного фильма.

Красноярец Максим Кузлин стал частью промокампании мультфильма «Шрек 5». Он создал фильтр для TikTok и попал в тизер культового анимационного фильма.

Как сообщают коллеги из Sibnovosti.ru, ссылаясь на слова автора, изначально фильтр был сделан «по приколу на скорую руку». Это модель танцующего в латексном костюме Шрека, наложенная на окружающий мир. Но он быстро завирусился, и в TikTok с ним сняли более восьми миллионов видео.

После чего с Максимом связалась студия DreamWorks и попросила дать разрешение на использование фильтра в тизере. Он дал согласие. Но при этом признался, что и сам не всегда следовал авторским правам при создании эффекта. Меж тем фильтр Максима Кузлина официально стал частью рекламы культового мультфильма.

«История создания фильтра простая, как-то ночью в Питере по приколу на скорую руку собрал его, он быстро завирусился. Получился отличный мем и промо для меня», — рассказал Максим.

кино