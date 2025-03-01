О том, что в лесной отрасли стартуют ежедневные дежурства, накануне заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун. По его словам, в ближайшее время ожидается резкое потепление до 8 градусов со знаком плюс, а весна обещает быть сухой. Словно в подтверждение его словам уже 25 февраля случились первые в этом году лесной и трансграничный пожары в Полесском лесхозе, а в прошлом году дебют стихии случился 9 марта. «Поэтому с 1 марта приступаем к дежурствам», — озвучил решение первый замминистра. В пресс-службе пояснили, что с 1 по 15 марта гослесохрана переходит на дежурства с 9.00 до 18.00, а после 15 марта дежурства будут устанавливаться в соответствии с классами пожарной опасности. Всего с начала пожароопасного сезона, по информации ведомства, произошло четыре лесных пожара на площади 1,8 га. Тушение осложняется погодными условиями и наличием сухой травянистой растительности.