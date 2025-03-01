В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка

4 новых односекционных трамвая модели 71−911ЕМ «Львенок» вышли в феврале 2025 года на маршрут № 13 в Самаре. Новая партия машин этой марки уже прибыла в город.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, с трала 3 «Львенка» производства компании ПК Транспортные системы сразу же были поставлены на рельсы. Обкатка вагонов на линии началась 1 марта 2025 года.
— Трамваи должны преодолеть не менее 50 км. С этой задачей предприятие планирует справиться за ближайшие выходные, — сообщили в департаменте транспорта.
В дальнейшем эти трамваи полностью сменят старые «Татры». Как рассказал начальник службы подвижного состава МП Самара «ТТУ» Илья Таковский, руководство транспортного предприятия распределит односекционники из будущих поставок и на другие городские направления.
К настоящему моменту ТТУ получило 9 трамваев «Львенок» из 40 запланированных к поставке в 2025 году.
Трамваи марки «Львенок» оснащены аппарелью для маломобильных пассажиров, в них работают системы климат-контроля, пожарной безопасности, видеонаблюдения. В салоне есть USB-разъемы для зарядки телефонов и других гаджетов, пишет СитиТраффик.