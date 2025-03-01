Порядка тысячи водителей не хватает общественному транспорту Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону не хватает порядка 47 процентов водителей общественного транспорта, что составляет около 980 человек. Об этом заявил директор городского Департамента транспорта Вадим Шкабарня в интервью «ДОН 24».
По словам руководителя, серьезная нехватка кадров в автотранстпортных предприятиях донской столицы и является одной из главных причин долгого ожидания автобусов, троллейбусов и трамваев. Даже в час пик люди жалуются на то, что не могут дождаться своего транспорта. При этом, обращает внимание Вадим Шкабарня, существенный дефицит шоферов остается даже при учете того, что оплата труда у них выше средней по городу.
— Те водители, которые работают по графику 5/2, получают на сегодня порядка 150 тысяч рублей на руки, — прокомментировал ситуацию изданию Вадим Шкабарня.
По сведениям руководителя Дептранса, водители автобусов большого класса могут получить от пяти до семи тысяч рублей за смену, а те, кто управляет общественным транспортом среднего и малого класса — от трех до четырех тысяч рублей за рабочий день.