Порядка тысячи водителей не хватает общественному транспорту Ростова-на-Дону

По словам руководителя, серьезная нехватка кадров в автотранстпортных предприятиях донской столицы и является одной из главных причин долгого ожидания автобусов, троллейбусов и трамваев. Даже в час пик люди жалуются на то, что не могут дождаться своего транспорта. При этом, обращает внимание Вадим Шкабарня, существенный дефицит шоферов остается даже при учете того, что оплата труда у них выше средней по городу.