Иркутская область заняла второе место в Сибири по числу ВИЧ-инфицированных

Важно помнить: ВИЧ может длительное время никак не проявляться в организме. Выявить инфекцию возможно только с помощью лабораторных исследований. Если есть подозрение на заражение, рекомендуется обратиться в СПИД-центр или поликлинику и сдать кровь через 3−6 месяцев после возможного контакта. Если диагноз ВИЧ уже установлен, важно оставаться под медицинским наблюдением и строго следовать рекомендациям врача.