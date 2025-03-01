Иркутская область заняла второе место в Сибири по числу ВИЧ-инфицированных

В Сибирском федеральном округе на 1 января 2025 года выявлено 346628 больных ВИЧ-инфекцией. В течение 2024 года было выявлено дополнительно 11 136 новых случаев заболевания. Иркутская область занимает второе место по уровню заболеваемости в СФО: на начало 2025 года здесь проживает 31 690 ВИЧ-инфицированных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
— В числе вновь выявленных преобладают лица 30−39 лет. Основной причиной заражения остаются гетеросексуальные контакты без использования средств индивидуальной защиты — на них приходится 89,2% случаев, — говорится в сообщении.
Важно помнить: ВИЧ может длительное время никак не проявляться в организме. Выявить инфекцию возможно только с помощью лабораторных исследований. Если есть подозрение на заражение, рекомендуется обратиться в СПИД-центр или поликлинику и сдать кровь через 3−6 месяцев после возможного контакта. Если диагноз ВИЧ уже установлен, важно оставаться под медицинским наблюдением и строго следовать рекомендациям врача.