Более 150 тыс. цветов вручат волонтеры москвичкам с 1 по 8 марта

Кроме того, с 1 по 8 марта каждый желающий сможет принять участие еще в одной акции — «Поздравительные открытки для любимых», бесплатно отправив их в любую точку страны. Для этого на главном входе ВДНХ и возле арки Парка Горького установят боксы в виде сердца, а волонтеры предоставят поздравительные карточки и помогут их заполнить. С 5 по 7 марта эта акция пройдет в 20 университетах города, проводится она совместно с «Почтой России».