В Приангарье обсудили будущее детского здравоохранения в регионе

«В Иркутской области принимаются большие усилия по улучшению качества и условий оказания медицинской помощи детям. С 2020 года построены и введены в эксплуатацию две детские поликлиники и детская поликлиника с женской консультацией. Совсем недавно мы открыли новую детскую поликлинику на 100 посещений в смену в поселке Залари, в марте планируем открыть новую поликлинику в Качуге, продолжается масштабное строительство поликлиник № 10 и № 15 в Иркутске, в этом году приступим к строительству детской поликлиники в селе Хомутово и в поселке Усть-Ордынский», — рассказал Андрей Модестов.