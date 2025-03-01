В Приангарье обсудили будущее детского здравоохранения в регионе

28 февраля в Иркутской области прошло расширенное совещание Совета Федерации и Минздрава РФ, посвящённое вопросам детского здравоохранения и народосбережения. Мероприятие состоялось в рамках научного форума «Дни медицинской науки на Байкале» (16+) и собрало представителей власти, учёных и врачей из Сибири и Дальнего Востока. Участники обсудили строительство новых медицинских объектов и увеличение финансирования детского здравоохранения, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Совещание на тему «Будущее страны глазами здоровых детей — роль национальных проектов в народосбережении» провела заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко. Она отметила, что детское здравоохранение и повышение рождаемости являются приоритетными задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным.
«В первую очередь хочу поблагодарить организаторов научного мероприятия “Дни медицинской науки на Байкале”. Это масштабное событие второй год подряд собирает ведущих врачей и ученых со всей страны для решения важнейших задач сферы детского здравоохранения. Отмечу, что детское здравоохранение, вопросы повышения рождаемости — это приоритетные национальные задачи, которые поставил президент России Владимир Путин. Важно, что в совещании принимают участие представители власти, ученые-практики, а также деятели науки. Обсуждение в таком формате, безусловно, дает новые импульсы и идеи», — отметила она.
Участники совещания обсудили реализацию проектов в сфере здравоохранения, включая строительство нового корпуса Иркутской областной детской клинической больницы на 436 коек и акушерского реанимационного корпуса в Братском перинатальном центре. Инна Святенко подчеркнула, что эти проекты требуют детальной проработки.
Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов рассказал о достижениях региона в области детского здравоохранения. За последние годы в области построены и введены в эксплуатацию несколько детских поликлиник, а финансирование капитальных ремонтов увеличилось почти в три раза.
«В Иркутской области принимаются большие усилия по улучшению качества и условий оказания медицинской помощи детям. С 2020 года построены и введены в эксплуатацию две детские поликлиники и детская поликлиника с женской консультацией. Совсем недавно мы открыли новую детскую поликлинику на 100 посещений в смену в поселке Залари, в марте планируем открыть новую поликлинику в Качуге, продолжается масштабное строительство поликлиник № 10 и № 15 в Иркутске, в этом году приступим к строительству детской поликлиники в селе Хомутово и в поселке Усть-Ордынский», — рассказал Андрей Модестов.
Также министр отметил, что за последние три года охват профилактическими осмотрами детей увеличился на 12,4%, а для стационаров закуплено 313 единиц медицинского оборудования на сумму 435 млн рублей.
В планах на 2025 год — оснащение двух перинатальных центров и создание семи женских консультаций. На эти цели предусмотрено финансирование в размере более 800 млн рублей.