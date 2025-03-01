Собянин: Более тысячи домов включено в программу реновации на востоке Москвы

Он подчеркнул, что в ВАО развивается и социальная инфраструктура. Так, в районе Богородское на ул. Тюменская возводится школа, продолжается строительство детских садов на ул. Плеханова в районе Перово и на ул. Тагильская в районе Метрогородок. Согласован проект учебного комплекса, который разместится в Гольяново на ул. Монтажная.