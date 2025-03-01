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Собянин: Более тысячи домов включено в программу реновации на востоке Москвы

На востоке столицы в программу реновации включено 1 тыс. 62 дома. сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Для реализации переселения подобрали 114 площадок. Уже завершили и ввели в эксплуатацию 59 жилых комплексов, в строительстве и проектировании находятся еще 80. Новые квартиры получили около 29,7 тыс. жителей. Расселение 136 домов уже завершено», — написал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в ВАО развивается и социальная инфраструктура. Так, в районе Богородское на ул. Тюменская возводится школа, продолжается строительство детских садов на ул. Плеханова в районе Перово и на ул. Тагильская в районе Метрогородок. Согласован проект учебного комплекса, который разместится в Гольяново на ул. Монтажная.

«Также возводим объекты медицинского и спортивного назначения. В районе Косино-Ухтомский построили многопрофильный медцентр, а в районе Северное Измайлово — готовим к вводу спортивный комплекс», — отметил мэр.

строительство
Собянин Сергей