В Межвузовском студенческом кампусе Уфы откроется швейный коворкинг лаборатории умной одежды

На территории Межвузовского студенческого кампуса стартует Швейный коворкинг, который станет настоящим оазисом для студентов, самозанятых мастеров и начинающих кутюрье. Многие из них сталкиваются с проблемой нехватки площадей для реализации своих идей и отсутствием профессионального оборудования. Теперь у них появится возможность создавать свои шедевры в комфортной и вдохновляющей обстановке.