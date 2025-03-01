В Межвузовском студенческом кампусе Уфы откроется швейный коворкинг лаборатории умной одежды

Первое в России «Кибер-ателье» — научно-исследовательская лаборатория умной одежды кафедры «Технология и конструирование одежды» УГНТУ — соберет в одном месте начинающих дизайнеров одежды. Это научно-исследовательская лаборатория умной одежды при кафедре «Технология и конструирование одежды» УГНТУ. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Башкирии.
На территории Межвузовского студенческого кампуса стартует Швейный коворкинг, который станет настоящим оазисом для студентов, самозанятых мастеров и начинающих кутюрье. Многие из них сталкиваются с проблемой нехватки площадей для реализации своих идей и отсутствием профессионального оборудования. Теперь у них появится возможность создавать свои шедевры в комфортной и вдохновляющей обстановке.
Здесь можно будет не только работать над индивидуальными проектами, но и участвовать в мастер-классах, семинарах и курсах, которые будут проводиться опытными специалистами.
— В Башкортостане много творческих людей, которые хотят развиваться как дизайнеры и предприниматели, создавать новые бренды одежды и изделия легкой промышленности. И швейный коворкинг станет для них некой площадкой для генерирования идей в создании отечественных изделий, еще более расширит сообщество единомышленников модной и креативной индустрий в России, — рассказала Ольга Будеева.
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