Самарцы отпразднуют Масленицу на площади Куйбышева

Также для гостей откроют мастерские, где можно своими руками расписать пряники, смастерить куклу и научиться вязать. Помимо этого, праздник не обойдется без традиционных забав, на площади жители смогут поучаствовать в гиревом аттракционе, перетягивать канат, попробовать ходьбу на ходулях и залезть на столб.