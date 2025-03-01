Самарцы отпразднуют Масленицу на площади Куйбышева

В Самаре местные жители смогут проводить зиму на площади им. Куйбышева в воскресенье, 2 марта. Самарцев ждет вкусное угощение и интересная программа, об этом сообщили в городской администрации.
— 2 марта масленичный комплекс будет работать с 11:00 до 17:00. На территории усадьбы Деда Мороза развернут выставку лучших работ конкурса «Самарская Маслена — 2025». Кроме того, в этот день будет работать ярмарка «Город мастеров», — указано в сообщении.
Также для гостей откроют мастерские, где можно своими руками расписать пряники, смастерить куклу и научиться вязать. Помимо этого, праздник не обойдется без традиционных забав, на площади жители смогут поучаствовать в гиревом аттракционе, перетягивать канат, попробовать ходьбу на ходулях и залезть на столб.