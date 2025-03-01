Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили о новом виде мошенничества на тему Масленицы

Преступники создали клоны сайтов известных брендов и предлагают заработать скидки на Масленицу.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют тему Масленицы для совершения киберпреступлений. Как рассказывают специалисты в сфере защиты данных, преступники предлагают получить скидку или бонус, введя свои данные на сайте.

Данные якобы нужны для поиска доступных скидок и бонусов. При этом злоумышленники создают клоны сайтов известных брендов. Для получения скидок необходимо активировать онлайн-кабинет и подтвердить аккаунт. Как только данные передаются в сети, мошенники получают полный доступ к счетам.

Далее все происходит по стандартной схеме. Мошенники представляются персональными менеджерами и уговаривают внести «депозит» для покупки акций.

Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в почте, соцсетях и мессенджерах. Также ни в коем случае не стоит вводить личные данные на неизвестных ресурсах, особенно когда требуется ввести коды подтверждения.

Ранее мы рассказывали, что омская прокуратура обжаловала приговор участникам ОПГ.