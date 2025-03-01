Омичей предупредили о новом виде мошенничества на тему Масленицы

Мошенники используют тему Масленицы для совершения киберпреступлений. Как рассказывают специалисты в сфере защиты данных, преступники предлагают получить скидку или бонус, введя свои данные на сайте.
Данные якобы нужны для поиска доступных скидок и бонусов. При этом злоумышленники создают клоны сайтов известных брендов. Для получения скидок необходимо активировать онлайн-кабинет и подтвердить аккаунт. Как только данные передаются в сети, мошенники получают полный доступ к счетам.
Далее все происходит по стандартной схеме. Мошенники представляются персональными менеджерами и уговаривают внести «депозит» для покупки акций.
Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в почте, соцсетях и мессенджерах. Также ни в коем случае не стоит вводить личные данные на неизвестных ресурсах, особенно когда требуется ввести коды подтверждения.
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