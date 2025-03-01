Омичей предупредили о новом виде мошенничества на тему Масленицы

Для защиты от мошенников специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в почте, соцсетях и мессенджерах. Также ни в коем случае не стоит вводить личные данные на неизвестных ресурсах, особенно когда требуется ввести коды подтверждения.