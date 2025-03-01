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На Черном озере в Казани отпраздновали «Широкую Масленицу»

В казанском парке Черное озеро сегодня отпраздновали Республиканский праздник славянской культуры Широкая Масленица. В народном гулянии в том числе принял участие заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.

Источник: ИА Татар-информ

«Татарстан, в котором проживает более 170 национальностей, давно уже демонстрирует устойчивую систему взаимоотношений между людьми разных национальностей. И праздники давно вышли за пределы национальных общин, став общенародными», — заявил Камалтынов, обращаясь к гостям праздника.

Он также пожелал всем добра и мирного неба над головой, а после призвал угоститься блинами. «Если не поесть в масленицу блины — будешь жить бедно и скучно. Так давайте жить богато и весело!» — подытожил Камалтынов.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая тоже присоединилась к празднеству, добавила, что масленица — это хороший повод провести время с семьей и окунуться в национальные традиции.

«Очень хочется, чтобы как можно больше деток, пришедших на праздник, подпевали задорным коллективам, которые здесь выступают», — отметила глава ведомства.

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