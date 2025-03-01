На Черном озере в Казани отпраздновали «Широкую Масленицу»

«Татарстан, в котором проживает более 170 национальностей, давно уже демонстрирует устойчивую систему взаимоотношений между людьми разных национальностей. И праздники давно вышли за пределы национальных общин, став общенародными», — заявил Камалтынов, обращаясь к гостям праздника.
Он также пожелал всем добра и мирного неба над головой, а после призвал угоститься блинами. «Если не поесть в масленицу блины — будешь жить бедно и скучно. Так давайте жить богато и весело!» — подытожил Камалтынов.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая тоже присоединилась к празднеству, добавила, что масленица — это хороший повод провести время с семьей и окунуться в национальные традиции.
«Очень хочется, чтобы как можно больше деток, пришедших на праздник, подпевали задорным коллективам, которые здесь выступают», — отметила глава ведомства.