Сразу 11 марок сигарет подорожали в Беларуси с 1 марта 2025 года. Речь идет о двух марках, производимых фабрикой «Неман» и девяти позициях, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Некоторые марки прибавили в цене 10 копеек, другие подорожали сразу на 0,35 BYN.