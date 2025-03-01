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11 марок сигарет подорожали в Беларуси с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в Беларуси подорожали сигареты.

Источник: Комсомольская правда

Сразу 11 марок сигарет подорожали в Беларуси с 1 марта 2025 года. Речь идет о двух марках, производимых фабрикой «Неман» и девяти позициях, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Некоторые марки прибавили в цене 10 копеек, другие подорожали сразу на 0,35 BYN.

Добавим, что белорусские поставщики и производители сигарет наделены правом пересматривать стоимость своей продукции каждый месяц.

Ранее мы тоже писали о ценах, но на цветы: сколько стоят тюльпаны накануне 8 марта в Минске (сравнили цены с прошлогодними).