Радий Хабиров побывал на Масленице в Уфе

Сегодня в Башкирии с размахом празднуют Масленицу. Уфа, как центр культурной жизни республики, наполнена яркими мероприятиями, где звучат народные песни, проходят танцы и угощения блинами.
Сегодня также начинается священный месяц Рамадан для мусульман. Этот период является временем глубокого духовного размышления, поста и молитв. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свои поздравления в социальных сетях, подчеркнув важность взаимопонимания и уважения между культурами и религиями.
— Мы живем в многонациональной республике — в дружбе и взаимном уважении, подпитываем друг друга. У нас разные традиции, но общие представления о добре, общие ценности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.