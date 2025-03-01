Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров побывал на Масленице в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил празднование Масленицы в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Башкирии с размахом празднуют Масленицу. Уфа, как центр культурной жизни республики, наполнена яркими мероприятиями, где звучат народные песни, проходят танцы и угощения блинами.

Сегодня также начинается священный месяц Рамадан для мусульман. Этот период является временем глубокого духовного размышления, поста и молитв. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свои поздравления в социальных сетях, подчеркнув важность взаимопонимания и уважения между культурами и религиями.

— Мы живем в многонациональной республике — в дружбе и взаимном уважении, подпитываем друг друга. У нас разные традиции, но общие представления о добре, общие ценности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.