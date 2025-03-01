МЧС объявило в трех областях Беларуси оранжевый уровень из-за тумана 1 марта

Погода преподнесла белорусам неожиданный подарок: в первый день весны по республике выпал снег, который сопровождается туманами.
МЧС объявило в Гродненской, Могилевской и Минской областях оранжевый уровень опасности. Как проинформировали в ведомстве, ожидается, что по большей части республики до вечера субботы, 1 марта, распространится достаточно густой туман: видимость в отдельных районах не превысит 100−500 метров.
В Белгидромете в свою очередь поделились прогнозом погоды в Беларуси на воскресенье, 2 марта 2025 года. По республике объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дорог. Ночью и утром не исключено налипание мокрого снега. Температура воздуха в Беларуси в ночные часы будет находиться в пределах от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет теплее: от одного до семи градусов выше нуля. В Минске дня от одного до трех градусов тепла.
Ранее мы писали о том, что в продаже уже появились тюльпаны: сколько они стоят накануне 8 марта — об этом вот тут.