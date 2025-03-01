В Омске за 104 миллиона рублей продают долгострой на Левобережье

Как рассказали в Управлении Росимущества Омской области, здание выставлено на торги по постановлению приставов. Начальная цена лота составила 104 486 000 рублей. Общая площадь недостроя составляет 947,7 кв. м. Возведение объекта было заморожено еще в 2008 году.