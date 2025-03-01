В Омске за 104 миллиона рублей продают долгострой на Левобережье

В Омске выставлен на продажу долгострой на проспекте Комарова недалеко от остановки «Поворотная». Строительная готовность объекта составляет всего 10%.
Как рассказали в Управлении Росимущества Омской области, здание выставлено на торги по постановлению приставов. Начальная цена лота составила 104 486 000 рублей. Общая площадь недостроя составляет 947,7 кв. м. Возведение объекта было заморожено еще в 2008 году.
Итоги торгов подведут 3 апреля 2025 года. Заявки на участие в торгах принимаются с 3 марта по 31 марта.
Ранее мы рассказывали, что последние 4 дольщика получили компенсации за недострой в Ясной Поляне.