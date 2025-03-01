Проезд на трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма подорожал до 43,5 рублей

«В пределах Верхней Пышмы от трамвайного кольца до станции “Развилки” можно проехать за 25 рублей. Столько же стоит проезд по Екатеринбургу от остановки “озеро Лебяжье” до конечной станции на ул. Фрезеровщиков. Поездка от кольца в Верхней Пышме до остановки “улица Чуцкаева” обойдется в 34 рубля», — говорится в сообщении.