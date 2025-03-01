Татарстанцам объявили, когда можно сдать охотничье ружье для бойцов СВО

Приехать можно без предварительной записи со своим оружием, паспортом и разрешением на оружие. Также можно сдать патроны. Передать оружие можно определенному человеку, принимающему участие в СВО, или в определенную часть. После этого доверенные лица воинских частей приезжают и забирают оружие.