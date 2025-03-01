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В Салаватском районе Башкирии началась охота на волков, которые угрожают селу

В Салаватском районе Башкирии волки угрожают жителям села.

Источник: Комсомольская правда

В последние дни жители деревни Чебаркуль Салаватского района жалуются на волков в близости от фермы. Хищники, кружившие в округе, заставили людей опасаться вечерних прогулок и выходов на улицу.

Ситуация стала настолько серьезной, что жители обратились за помощью в районное отделение Ассоциации охотников и рыболовов. В результате охотники из села Лагерево организовали засаду и смогли поймать одного из хищников.

Однако рядом с деревней продолжает кружить еще одна стая волков. Охота и выслеживание хищников продолжается, и местные охотники готовы приложить все усилия для обеспечения безопасности жителей.

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