В Салаватском районе Башкирии началась охота на волков, которые угрожают селу

В последние дни жители деревни Чебаркуль Салаватского района жалуются на волков в близости от фермы. Хищники, кружившие в округе, заставили людей опасаться вечерних прогулок и выходов на улицу.
Ситуация стала настолько серьезной, что жители обратились за помощью в районное отделение Ассоциации охотников и рыболовов. В результате охотники из села Лагерево организовали засаду и смогли поймать одного из хищников.
Однако рядом с деревней продолжает кружить еще одна стая волков. Охота и выслеживание хищников продолжается, и местные охотники готовы приложить все усилия для обеспечения безопасности жителей.
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