Хирурга из Омской области наградили за мужество и спасение жизней в зоне СВО

«Я потомственный казак, все мои деды и прадеды воевали. Конечно же, я не мог остаться в стороне от того, что в мире происходит. В госпитале отработал 5 месяцев. В основном, это были минно-взрывные травмы. Я не считал, сколько жизней спас, просто выполнял свою работу. Но было, что за сутки в нашу медроту обратилось более 70 раненых бойцов», — отмечает Александр.