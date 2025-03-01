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Хирурга из Омской области наградили за мужество и спасение жизней в зоне СВО

Хирург Марьяновской ЦРБ Александр Максименко награжден знаком отличия «За мужество и спасение жизни».

Источник: Комсомольская правда

Хирург Марьяновской ЦРБ Александр Максименко награжден знаком отличия «За мужество и спасение жизни». Он в течение 5 месяцев служил в зоне СВО и спасал жизни раненым бойцам. 43-летний врач проводил сложнейшие операции в полевых условиях.

За время службы в военном госпитале хирургу приходилось работать по 20 часов, зачастую под обстрелами. Бывали дни, когда нужно было оперировать по 70 человек. В основном это были минные и осколочные ранения. Как признается врач, решение пойти служить в зону СВО пришло к нему осознанно. По другому, говорит Александр поступить не мог.

«Я потомственный казак, все мои деды и прадеды воевали. Конечно же, я не мог остаться в стороне от того, что в мире происходит. В госпитале отработал 5 месяцев. В основном, это были минно-взрывные травмы. Я не считал, сколько жизней спас, просто выполнял свою работу. Но было, что за сутки в нашу медроту обратилось более 70 раненых бойцов», — отмечает Александр.

Александр Максименко часто оказывал экстренную помощь, когда счет шел на секунды. А уже потом для дальнейшего лечения прооперированных солдат отправляли в стационарные госпитали. Награда стала признанием заслуг высококлассного хирурга. Его героизмом гордятся коллеги, семья: супруга, четверо детей и пятеро внуков.

В Омской области семьи ветеранов и сами герои получают поддержку государства, как на региональном, так и на федеральном уровнях. В регионе действуют программы трудоустройства, переобучения и социальной поддержки ветеранов СВО и членов их семей, в том числе, начинает свою работу новый кадровый конкурс «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».

Ранее мы писали, что омские студенты пишут портреты ветеранов и героев СВО.