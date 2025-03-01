Умерла доцент экономического факультета ВГУ

В Воронеже 26 февраля скончалась преподаватель ВГУ Валентина Рябушкина. Печальную новость сообщили на сайте вуза.
Валентина Сергеевна отдала работе в университете больше 40 лет, многие годы она работала доцентом кафедры экономики труда и основ управления.
— Лекции и практические занятия Валентины Сергеевны по экономике и социологии труда, организации и нормированию труда являлись образцом высокопрофессионального взаимодействия педагога и студентов, — поделились коллеги.
Валентина Рябушкина сотрудничала с предприятиями Воронежа, проводя для них исследования и разрабатывая рекомендации по совершенствованию организации труда. Педагог сочетала в себе мягкость характера со строгостью и требовательностью к себе и обучающимся.