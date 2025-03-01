В Самарской области вступят в силу новые законы с 1 марта

Также вступает в силу закон, который установит трехлетний срок на освоение земельных участков. В частности, это будет касаться непригодных для жизни территорий. Раньше владелец мог потерять право на земельный участок в течение трех лет, но теперь, с вступлением в силу новых правил, срок изъятия будет увеличен. Для территорий, которые будут приобретены после принятия закона, срок освоения будет отсчитываться с момента регистрации.