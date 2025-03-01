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В Самарской области вступят в силу новые законы с 1 марта

Самарцам рассказали о новых законодательных проектах.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местным жителям рассказали, какие новые законодательные проекты начнут действовать в регионе с 1 марта 2025 года. Реализацию части законов будет контролировать минпромторг.

С начала весны в губернии вводят запрет на продажу энергетических напитков для несовершеннолетних. Теперь продавцы вправе попросить паспорт у покупателей, если сомневаются в их возрасте при покупке тонизирующих напитков. Запрет не распространяется на чай и кофе.

Кроме того, с 1 марта в регионе бывшие военнослужащие получат перерасчет пенсии за два месяца. Индексацию проведут по поручению президента РФ.

Также вступает в силу закон, который установит трехлетний срок на освоение земельных участков. В частности, это будет касаться непригодных для жизни территорий. Раньше владелец мог потерять право на земельный участок в течение трех лет, но теперь, с вступлением в силу новых правил, срок изъятия будет увеличен. Для территорий, которые будут приобретены после принятия закона, срок освоения будет отсчитываться с момента регистрации.

закон