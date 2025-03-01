Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В Акмолинской области и Астане 2 марта ожидается туман.
В Кызылординской области на севере ночью ожидаются сильный снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман, на востоке, в центре — гололед. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.
В Мангистауской области ожидаются снег, гололед. Ночью и утром на юге, севере области возможен туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается метель с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз −20−22 градуса.
В Актау ожидаются снег, гололед, днем метель. Ветер северный, северо-западный с порывами до 15−18 метров в секунду.
В Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. В Атырау 2 марта ожидаются временами снег, низовая метель.
В Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, востоке, севере области туман. В Костанае, по прогнозу синоптиков, ожидается туман.
В Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель, ночью на востоке области сильный снег.
В Туркестанской области, Туркестане и Шымкенте 2 марта синоптики прогнозируют дождь, ночью возможен туман.
В Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Жетысу и Абай, по данным синоптиков, будет туман. А вот область Улытау накроет снег, низовая метель. На дорогах возможен гололед.