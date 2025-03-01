Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед. Ночью и утром на юге, севере области возможен туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается метель с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз −20−22 градуса.