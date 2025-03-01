Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение в воскресенье, 2 марта, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 53% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Tengrinews

В Акмолинской области и Астане 2 марта ожидается туман.

В Кызылординской области на севере ночью ожидаются сильный снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман, на востоке, в центре — гололед. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед. Ночью и утром на юге, севере области возможен туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается метель с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз −20−22 градуса.

В Актау ожидаются снег, гололед, днем метель. Ветер северный, северо-западный с порывами до 15−18 метров в секунду.

В Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. В Атырау 2 марта ожидаются временами снег, низовая метель.

В Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, востоке, севере области туман. В Костанае, по прогнозу синоптиков, ожидается туман.

В Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель, ночью на востоке области сильный снег.

В Туркестанской области, Туркестане и Шымкенте 2 марта синоптики прогнозируют дождь, ночью возможен туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Жетысу и Абай, по данным синоптиков, будет туман. А вот область Улытау накроет снег, низовая метель. На дорогах возможен гололед.