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Какая погода ждет жителей Нижегородской области в марте 2025 года

В Нижегородской области март 2025 года ожидается с типичными для этого времени года температурами.

Сейчас в Ричмонде: +21° 14 м/с 17% 746 мм рт. ст. +14°
Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно данным ФГБУ «Гидрометцентр России», средняя температура месяца составит от −2°C до −4°C, что соответствует многолетним значениям. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы — от 25 до 40 мм.

В первые дни весны, с 1 по 9 марта, температура в регионе будет положительной — от +1°C до +3°C. В этот период ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя.

Во второй половине месяца прогнозируются переменная облачность и возможные осадки. Днём температура может достигать +7°C. Однако к концу марта синоптики прогнозируют похолодание — до −2°C…-1°C. Мартовская погода будет неустойчивой, поэтому жителям региона стоит быть готовыми к резким температурным перепадам и осадкам.

Ранее сообщалось, что на Масленицу в Нижнем Новгороде выпадет снег. Также синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года.