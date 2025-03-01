Какая погода ждет жителей Нижегородской области в марте 2025 года

Согласно данным ФГБУ «Гидрометцентр России», средняя температура месяца составит от −2°C до −4°C, что соответствует многолетним значениям. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы — от 25 до 40 мм.
В первые дни весны, с 1 по 9 марта, температура в регионе будет положительной — от +1°C до +3°C. В этот период ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя.
Во второй половине месяца прогнозируются переменная облачность и возможные осадки. Днём температура может достигать +7°C. Однако к концу марта синоптики прогнозируют похолодание — до −2°C…-1°C. Мартовская погода будет неустойчивой, поэтому жителям региона стоит быть готовыми к резким температурным перепадам и осадкам.
Ранее сообщалось, что на Масленицу в Нижнем Новгороде выпадет снег. Также синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года.