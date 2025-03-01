В Ростовской области в два раза чаще стали звать на собеседования людей старше 50 лет

При этом больше половины, 51 процент, вызовов на собеседования приходится на категорию от 19 до 30 лет. 28 процентов зовут соискателей от 31 года до 40 лет. Людей от 41 года до 50 лет зовут в 13 процентах случаев. Затем четыре процента — это собеседования с подростками с 14 до 18 лет, а три процента — с людьми от 51 года до 60 лет. Лишь один процент от всех приглашений на вакансию относится к кандидатам старше 60 лет.