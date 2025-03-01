В Ростовской области в два раза чаще стали звать на собеседования людей старше 50 лет

В Ростовской облати практически в два раза вырос спрос на работников старше 50 лет. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, сравнив результаты 2023 и 2024 годов.
Согласно статистике сайта, в Ростовской области в прошлом году соискатели должности в возрасте от 41 года до 50 лет получили 577 тысяч приглашений на вакансии, что на 90 процентов больше, чем годом ранее. В возрастной категории от 51 года до 60 лет количество приглашений выросло на 88 процентов и составило 159 тысяч. А на кадры старше 61 года спрос вырос больше, чем в два раза, на 105 процентов, — опытным работникам поступило 25,9 тысячи предложений.
Эксперты отмечают повышение у работодателей лояльности к работникам старшего поколения.
Что касается других возрастных категорий, то подростков от 14 до 18 лет приглашали работать чаще на 34 процента — они получили 177 тысяч предложений. Кандидаты от 19 до 34 лет стали востребованнее на 69 процентов — 2,3 миллиона вакансий. А от 31 года до 40 лет рост числа приглашений составил 83 процента — 1,2 миллиона.
При этом больше половины, 51 процент, вызовов на собеседования приходится на категорию от 19 до 30 лет. 28 процентов зовут соискателей от 31 года до 40 лет. Людей от 41 года до 50 лет зовут в 13 процентах случаев. Затем четыре процента — это собеседования с подростками с 14 до 18 лет, а три процента — с людьми от 51 года до 60 лет. Лишь один процент от всех приглашений на вакансию относится к кандидатам старше 60 лет.
Чаще всего людей старше 50 лет зовут в такие категории как «Высший и средний менеджмент», «Финансы, бухгалтерия», «Безопасность», «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья». Соискателям старше 60 лет преимущественно предлагают должности в сферах «Безопасность» и «Домашний, обслуживающий персонал».