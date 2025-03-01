В Минске снесут частный сектор рядом со Свислочью, чтобы открыть там парк

Речь идет о территории в границах улиц Денисовской, Шейпичи, Дворищи и Якубова. В основном там находятся зеленые зоны, примыкающие к берегам реки Свислочи. Рядом расположен уже благоустроенный Лошицкий парк.
При этом там сохранились участки усадебной застройки. Например, в районе улицы Семенова и бывших деревень Дворищи и Шейпичи. Всего там насчитали 105 домов. Часть этих территорий находится в охраняемой зоне Лошицкого усадебно-паркового комплекса.
Владельцам домов на этой территории запретят их реконструировать с увеличением площади, а снос планируют начать примерно через 2−3 года.
На месте этой застройки появятся общественные здания, количество которых будет ограничено, а в основном там устроят большой природный парк с вело- и пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами и зонами отдыха.