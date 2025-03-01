В феврале солнце в Петербурге светило всего 43 часа

Вообще, осадков в феврале было очень мало — 22,2 мм. Если сравнивать со всеми февралями XXI века, меньше их было только в 2005 и 2006 годах — около 13 мм (менее 40% от нормы). Однако в нынешнем феврале были все в виде снега.
Солнечное сияние «тоже оставляет желать лучшего». Его набралось 43 часа за месяц, хотя в другие годы было более 80 часов, а в 1976-м — даже 94 часа.
Что касается температуры, третья декада февраля (в отличие от первых двух) с показателем +0,4 градуса вошла в число самых теплых и заняла 12-е место. В целом февраль по температуре оказался ближе к средним значениям, но со стороны теплых месяцев.
«Но надо отметить и 11 дней с оттепелью, которые наблюдались в течение месяца. А наиболее холодный период даже без оттепели наблюдался во второй декаде», — отмечает Колесов.