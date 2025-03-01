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В феврале солнце в Петербурге светило всего 43 часа

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 1 марта подводит погодные итоги февраля. Как часто бывает, последний день внес свои небольшие коррективы в итоги месяца, отмечает он. В последний день зимы осадков выпало меньше, чем ожидалось, зато вечером на час показалось солнце.

Сейчас в Ричмонде: +20° 10 м/с 21% 747 мм рт. ст. +14°
Источник: Александр Колесов

Вообще, осадков в феврале было очень мало — 22,2 мм. Если сравнивать со всеми февралями XXI века, меньше их было только в 2005 и 2006 годах — около 13 мм (менее 40% от нормы). Однако в нынешнем феврале были все в виде снега.

Солнечное сияние «тоже оставляет желать лучшего». Его набралось 43 часа за месяц, хотя в другие годы было более 80 часов, а в 1976-м — даже 94 часа.

Что касается температуры, третья декада февраля (в отличие от первых двух) с показателем +0,4 градуса вошла в число самых теплых и заняла 12-е место. В целом февраль по температуре оказался ближе к средним значениям, но со стороны теплых месяцев.

«Но надо отметить и 11 дней с оттепелью, которые наблюдались в течение месяца. А наиболее холодный период даже без оттепели наблюдался во второй декаде», — отмечает Колесов.