В феврале солнце в Петербурге светило всего 43 часа

Вообще, осадков в феврале было очень мало — 22,2 мм. Если сравнивать со всеми февралями XXI века, меньше их было только в 2005 и 2006 годах — около 13 мм (менее 40% от нормы). Однако в нынешнем феврале были все в виде снега.