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В Башкирии прогнозируется снижение видимости на дорогах

Синоптики Башкирии прогнозируют туманы на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков, 2 марта в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью и утром местами возможен туман, что может значительно снизить видимость на дорогах до 500 метров и даже меньше. Водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.

Днем температура будет колебаться в пределах −11°C… −5°C. Ночью температура опустится до −15°C… −11°C. Ветер будет дуть со скоростью от 1,1 до 1,6 м/с.

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