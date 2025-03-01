Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта по улице Театральной в Иркутске временно закроют 2 марта

Движение транспорта будет ограничено с 13:00 до 15:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

2 марта на улице Театральной в Иркутске временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— С 13:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по улице Театральной на участке от Мухиной до Якоби. Это связано с тем, что там состоится праздник «Детская Масленица», — говорится в сообщении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области отмечают Новый год по лунному календарю — Сагаалган. В честь празднования Белого месяца в столице Приангарья запланировано множество мероприятий: ехор, различные мастер-классы и игры, выступления творческих коллективов.