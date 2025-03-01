Движение транспорта по улице Театральной в Иркутске временно закроют 2 марта

2 марта на улице Театральной в Иркутске временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— С 13:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по улице Театральной на участке от Мухиной до Якоби. Это связано с тем, что там состоится праздник «Детская Масленица», — говорится в сообщении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области отмечают Новый год по лунному календарю — Сагаалган. В честь празднования Белого месяца в столице Приангарья запланировано множество мероприятий: ехор, различные мастер-классы и игры, выступления творческих коллективов.