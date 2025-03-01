Глава Башкирии Радий Хабиров посетил здание бывшего кинотеатра «Победа», который сейчас находится на реконструкции

1 марта Глава Башкирии Радий Хабиров лично ознакомился с ходом капитального ремонта объекта культурного наследия — здания бывшего кинотеатра «Победа», который был построен еще в 1948 году на улице Первомайской. Во время своего визита Радий Хабиров подчеркнул значимость этого проекта не только для Уфы, но и для всей республики.