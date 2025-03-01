Глава Башкирии Радий Хабиров посетил здание бывшего кинотеатра «Победа», который сейчас находится на реконструкции

1 марта Глава Башкирии Радий Хабиров лично ознакомился с ходом капитального ремонта объекта культурного наследия — здания бывшего кинотеатра «Победа», который был построен еще в 1948 году на улице Первомайской. Во время своего визита Радий Хабиров подчеркнул значимость этого проекта не только для Уфы, но и для всей республики.
После активных обсуждений с местными жителями, городские власти решили, что в обновленном здании разместится Театр юного зрителя. Этот театр сейчас находится во временных помещениях в микрорайоне Сипайлово, и его перенос в новое, современное пространство станет настоящим подарком для юных зрителей и их родителей.
В обновленном театре появится современный зрительный зал на 289 мест, который будет адаптирован для маломобильных граждан. Работы по ремонту идут полным ходом: строители уже усилили фундаменты, установили систему отопления и оконные блоки, а также завершили монтаж сцены и подиума. Важным этапом стало создание шумоизоляции и установка звуковых панелей, что обеспечит идеальные условия для театральных представлений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.