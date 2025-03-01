В трех регионах Казахстана ограничили движение по автодорогам

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. Компания национальный автодорожный оператор «КазАвтоЖол»1 марта 2025 года в 20:00 ввела ограничения движения на некоторых республиканских трассах. Ограничение вводятся грузовых и общественных видов автотранспорта, сообщает пресс-служба компании.