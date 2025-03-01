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В трех регионах Казахстана ограничили движение по автодорогам

Причина — резкое ухудшение погоды, дождь, снег, гололедица.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. Компания национальный автодорожный оператор «КазАвтоЖол»1 марта 2025 года в 20:00 ввела ограничения движения на некоторых республиканских трассах. Ограничение вводятся грузовых и общественных видов автотранспорта, сообщает пресс-служба компании.

В Актюбинской области ограничено движение:

  • на участке автодороги «Актобе-Уральск-граница России» км 526−702, (граница Западно-Казахстанской области — поселок Маржанбулак);
  • на участке автодороги «Граница России — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776−1240, (город Актобе — граница Кызылординской области).

В Западно-Казахстанской области:

  • на участке автодороги «Актобе-Уральск-граница России» км 394−526, (поселок Жымпиты — граница Актюбинской области).

В Кызылординской области:

  • на участке автодороги «Граница России — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240−1362, (граница Актюбинской области — город Аральск).

Ориентировочное время открытия дороги — 2 марта 2025 года в 08:00.