От снегопада до дождя: какая погода ожидает казахстанцев 2 марта

Март — первый месяц весны, он ожидается теплым и осадочным. Средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2° на всей территории Казахстана. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы — в юго-западной, южной части Казахстана.