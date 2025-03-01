От снегопада до дождя: какая погода ожидает казахстанцев 2 марта

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. Специалисты РГП "Казгидромет опубликовали очередной прогноз погоды в трех крупнейших городах Казахстана на воскресенье 2 марта 2025 года.
В Астане 2 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью −18−20°, днем −5−7°.
В Алматы 2 марта предполгается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью −3−5°, днем +3+5°.
В Шымкенте 2 марта ждут переменную облачность, в конце дня дождь, ночью туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью −1+1°, днем +10+12°.
В целом в марте на большей части Казахстана в первые три дня весны ожидается неустойчивая погода.
Март — первый месяц весны, он ожидается теплым и осадочным. Средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2° на всей территории Казахстана. Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы — в юго-западной, южной части Казахстана.
Погода в марте весьма изменчива, морозные дни будут чередоваться теплыми, в северных регионах могут еще разыграться по-настоящему зимние метели. В течении марта прогнозируются часто осадки (дождь, мокрый снег), в южной половине преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туман и гололедные явления.
В первой декаде марта температура воздуха постепенно повысится на большей части территории республики ночью от −12−20°С, в центре, на востоке страны от −15−26°С до −5+1°С, днем от −3−11°С до −3+5°С.
В южных регионах ожидается колебание температуры воздуха ночью от −2−10°С до 0, +8°С, днем от −2+8°С до +10+15°С, в Туркестанской области до +15+20°С.
В конце декады небольшое понижение температурного фона прогнозируется на всей территории Казахстана:
- в северной половине ночью до −3−8°С, днем до 0,-5°С;
- в южной половине ночью до −5+2 °С, днем до +3+10°С.
Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха:
- в северной половине ночью от −10−15°С до −5+3°С, днем от −2−13°С до +2+10°С;
- в южной половине ночью от −5+5°С до +2+10°С, днем от +3+8°С до +10+20°С.
В третьей декаде марта на большей части страны прогнозируется колебание температуры ночью от −5+5°С до +5+10°С, днем от +5+10°С до +10+20°С; на севере, северо-западе страны ночью от −5−15°С до 0,-8°С, днем от 0,-5°С до +3+10°С.