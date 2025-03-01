Александр Буйнов лично извинится перед женщиной, которую сбил на машине

«Безусловно, Александр Николаевич лично на связи и не только с точки зрения словесных извинений — все, что будет необходимо в рамках всей этой ситуации, о которой он переживает, за которую он беспокоится и о которой он волнуется по-человечески, в полном объеме [будет предоставлено]. Конечно, этот личный контакт существует, и все, что нужно сделать для того, чтобы пострадавшая максимально себя чувствовала лучше во всех смыслах, будет сделано. Да, это формат личного контакта, личных извинений, личного общения», — отметил Пудовкин.