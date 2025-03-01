В небе над Самарой у самолета сработала сигнализация открытия аварийного выхода

Сообщение поступило в 08:25 по московскому времени. Пролетая над Самарой, в самолете сработала сигнализация открытия левого заднего аварийного выхода на крыле. Параметры были в норме, пилот не объявил срочность бедствия после консультации с авиакомпанией, отметили в сообщении.