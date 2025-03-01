В Уфе за 10 тысяч продали блин, который испек Радий Хабиров на Масленице

В Уфе в рамках празднования Масленицы развернулась необычная акция «Добрый блин». В мероприятии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, который не только поддержал инициативу, но и испек блин.
Этот блин был выставлен на аукцион и продан за 10 тысяч рублей. Все средства от продажи были направлены на помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
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