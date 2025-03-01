В Ростовской области с начала 2025 года без вести пропали 123 человека

С начала 2025 года в Ростовской области без вести пропали 123 человека. Такую статистику поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» привели в DonDay. За последний месяц, февраль, исчезли 49 человек, из которых волонтеры отыскали живыми 29 дончан. Один был найден погибшим. Еще семь человек продолжают искать.
Также остались неподтвержденными три заявки. Это такие, когда люди обращаются к нам за помощью, а потом перестают выходить на связь.
— Неподтвержденных было три заявки, то есть те, кто обратился к нам за помощью, но после перестал выходить на связь, — прокомментировали в поисково-спасательном отряде.
Надо сказать, что в январе пропали без вести еще больше людей — 74. Среди частых причин исчезновения волонтеры назвали уход из дома подростков после конфликтов, пожилые могут из-за болезни забыть, где они живут, а командировки трудоспособных людей, в которые они уезжают без предупреждения, некоторые близкие люди воспринимают как пропажу.