В Ростовской области с начала 2025 года без вести пропали 123 человека

Надо сказать, что в январе пропали без вести еще больше людей — 74. Среди частых причин исчезновения волонтеры назвали уход из дома подростков после конфликтов, пожилые могут из-за болезни забыть, где они живут, а командировки трудоспособных людей, в которые они уезжают без предупреждения, некоторые близкие люди воспринимают как пропажу.