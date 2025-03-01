Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может вызвать метеоритный дождь на Земле

Астроном Леонид Еленин рассказал, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать на Земле метеоритный дождь, а мощность его взрыва, по предварительным данным, составит 8 мегатонн. Это в 20 раз больше, чем у челябинского метеорита. 2024 YR4 открыли в декабре 2024 года. В январе 2025-го астероид возглавил список потенциально опасных для нашей планеты небесных тел. Какова вероятность, что он столкнется с Землей, — в материале «Газеты.Ru».