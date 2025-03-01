Ратмир Мавлиев провел городскую стратегическую сессию дальнейшего развития Уфы

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев провел стратегическую сессию о развитии города. В своем недавнем посте в социальных сетях он поделился деталями мероприятия, которое собрало представителей разных сфер и экспертов, чтобы вместе проанализировать текущее состояние города и наметить пути его дальнейшего развития.
— Провели городскую стратегическую сессию. Такой «мозговой штурм» нужен, чтобы отвлечься от повседневных задач и глобально обсудить направления развития города, — написал в своем телеграмм-канале Ратмир Мавлиев.
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