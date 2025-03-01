Гонки на мотоциклах, багги и джипах прошли под Могилевом

«МотоМасленица» прошла под Могилевом. Об этом сообщает БЕЛТА.
Брутальное завершение Масленичной недели состоялось в агрогородке Сидоровичи: здесь прошли гонки на мотоциклах, багги и джипах, посвященные празднику.
Организатор Евгений Осадчий отметил, что праздник объединил любителей мототехники и бездорожья из разных городов: Москвы, Бреста, Витебска, Гомеля, Смоленска.
Праздник объединил любителей мототехники и бездорожья из разных городов, включая Москву и Брест. Фото: БЕЛТА.
Колонна байков, квадроциклов и внедорожников проехала 35 км по Могилевскому району, даря участникам адреналин и демонстрируя красоту природы. Разнообразные мотоциклы и костюмы гонщиков создавали яркую атмосферу. Особый восторг вызывали багги, на которых всех желающих.
На багги катали всех желающих. Фото: БЕЛТА.
Гостей согревали угощения и теплая атмосфера, а творческие коллективы Могилевского района обеспечили народный колорит. Заместитель председателя райисполкома Дмитрий Пимошенко отметил, что «МотоМасленица» получилась ярким, семейным праздником, и в дальнейшем может стать традицией.
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