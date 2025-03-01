Гонки на мотоциклах, багги и джипах прошли под Могилевом

Колонна байков, квадроциклов и внедорожников проехала 35 км по Могилевскому району, даря участникам адреналин и демонстрируя красоту природы. Разнообразные мотоциклы и костюмы гонщиков создавали яркую атмосферу. Особый восторг вызывали багги, на которых всех желающих.