Морское дно у Анапы проверяют подводными дронами

Спасатели мониторят состояние морского дна у берегов Анапы. На помощь им приходят подводные дроны. Аппараты способны заглянуть на глубину 100 метров и обнаружить залежи мазута.
«На сегодняшний день у нас в оснащении находится два беспилотных подводных аппарата. Мы их недавно запустили в работу. Подготовили своих пилотов. Два дрона работают и эффективность очень хорошая», — рассказал замначальника Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов.
Дроны облегчают работу водолазам. Корме них в акватории работают, водолазные станции. В ближайшее время подобные аппараты позволят спасателям обследовать всю прибрежную зону.