Морское дно у Анапы проверяют подводными дронами

«На сегодняшний день у нас в оснащении находится два беспилотных подводных аппарата. Мы их недавно запустили в работу. Подготовили своих пилотов. Два дрона работают и эффективность очень хорошая», — рассказал замначальника Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов.