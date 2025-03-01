Десять новых светофорных объектов появится в 2025 году в Минске. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
О появлении новых светофорных объектов в столице Беларуси сказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич на очередном заседании штаба Мингорисполкома.
По его словам, планы работы на 2025 год включают в себя строительство светофорных объектов на улично-дорожной сети с выделением очередей строительства. Всего их десять.
«Это участок третьей ветки подземки, инженерная подготовка территории станций метро “Юбилейная”, “Парк Дружбы Народов”, застройка территории в границах ул. Янковского — Горецкого, реконструкция ул. Крупской от Кабушкина до Малинина, капитальный ремонт с модернизацией путепровода на ул. Московской, многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта — ул. Волгоградской, и другие», — пояснил Вячеслав Савич.
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