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Десять новых светофорных объектов появится в 2025 году в Минске

На улицах Минска в 2025 году установят десять новых светофорных объектов.

Источник: Комсомольская правда

Десять новых светофорных объектов появится в 2025 году в Минске. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

О появлении новых светофорных объектов в столице Беларуси сказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич на очередном заседании штаба Мингорисполкома.

По его словам, планы работы на 2025 год включают в себя строительство светофорных объектов на улично-дорожной сети с выделением очередей строительства. Всего их десять.

«Это участок третьей ветки подземки, инженерная подготовка территории станций метро “Юбилейная”, “Парк Дружбы Народов”, застройка территории в границах ул. Янковского — Горецкого, реконструкция ул. Крупской от Кабушкина до Малинина, капитальный ремонт с модернизацией путепровода на ул. Московской, многоквартирные жилые дома в границах Логойского тракта — ул. Волгоградской, и другие», — пояснил Вячеслав Савич.

Ранее мы сообщали, что частный сектор планируют снести в тихом районе Минска ради нового строительства.

А еще, что гонки на мотоциклах, багги и джипах прошли под Могилевом.

Также синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на первую неделю марта: «Весна наступит с существенным опережением графика».