Перебои в цифровом вещании ожидаются в Ростовской области на следующей неделе

В Ростовской области на следующей рабочей неделе, с 3 по 7 марта, ожидаются перебои с теле- и радиовещанием. Это связано с плановыми работами на оборудовании, предупреждают в Российской телерадиосети (РТРС). Уточняется, что остановка вещания продлится не дольше часа в указанный промежуток времени.