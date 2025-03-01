Перебои в цифровом вещании ожидаются в Ростовской области на следующей неделе

В Ростовской области на следующей рабочей неделе, с 3 по 7 марта, ожидаются перебои с теле- и радиовещанием. Это связано с плановыми работами на оборудовании, предупреждают в Российской телерадиосети (РТРС). Уточняется, что остановка вещания продлится не дольше часа в указанный промежуток времени.
С понедельника до пятницы, с 8:00 до 18:00, может перестать вещать «Радио России» в Каменске-Шахтинском. Также с 3 по 7 марта, с восьми утра до шести часов вечера, может пропасть сигнал радиостанции «Вести ФМ».
Кроме того, вплоть до 15 марта в промежуток времени с 11:18 до 13:06 из-за солнечной интерференции может прекращаться вещание телеканалов длительностью до пяти минут. В их число входят оба пакета телеканалов, а также радиостанции «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ», «Че», «Спутник».