В Ростове активисты нашли около 300 надписей с рекламой наркотиков

В субботу, 1 марта, в Ростове-на-Дону волонтеры закрасили порядка 300 надписей с рекламой наркотиков на улицах города в рамках акции «Очистим наши улицы». Об этом в своем телеграм-канале рассказал исполняющий обязанности главы администрации донской столицы Александр Скрябин.
— Дорогие ростовчане, вижу ваш отклик на проблему вандализма. Значит, мы вместе смотрим в одном направлении. Результат акции: устранены 300 надписей с рекламой запрещенных веществ на фасадах зданий, заборах и досках объявлений, — прокомментировал сити-менеджер.
По словам Александра Скрябина, работа по очистке города от таких объявлений, продолжится и дальше.
— Хочу поблагодарить молодежь Ростова, волонтерские организации, школьников и просто неравнодушных ростовчан, которые вышли на улицы города и приняли участие в этой важной инициативе, — обратился к жителям и.о. главы. — И, если увидите нежелательные рекламные надписи, пожалуйста, информируйте управляющие компании и администрацию города. Ведь эта работа требует нашей сплоченности.