В Ростове активисты нашли около 300 надписей с рекламой наркотиков

— Хочу поблагодарить молодежь Ростова, волонтерские организации, школьников и просто неравнодушных ростовчан, которые вышли на улицы города и приняли участие в этой важной инициативе, — обратился к жителям и.о. главы. — И, если увидите нежелательные рекламные надписи, пожалуйста, информируйте управляющие компании и администрацию города. Ведь эта работа требует нашей сплоченности.