Спасатели МЧС вызволили рыбака из ледяной ловушки в Бресте

В Бресте оперативные действия сотрудников МЧС помогли избежать трагедии: они спасли рыбака, угодившего в ледяную воду. Об этом сообщает МЧС Беларуси.
Сигнал об утопающем поступил примерно за полчаса до полудня. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили мужчину, находившегося примерно в 30 метрах от берега, в образовавшейся полынье. Используя спасательный жилет и страховочную веревку, они вытащили пострадавшего из ледяной западни.
После первичного осмотра медиками, пенсионера 1948 года рождения, с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», доставили в медицинское учреждение. Выяснилось, что в момент провала под лед на нем не было спасательного жилета.
Во избежание подобных опасных ситуаций, в МЧС Беларуси напомнили о ключевых правилах безопасного поведения на льду:
— безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров;
— потепление выше 0 градусов в течение трех и более дней снижает прочность льда на четверть;
— наименее прочные участки льда — это устья рек и места впадения притоков, зоны быстрого течения, родники, участки сброса воды, районы с водной растительностью, деревьями, кустарниками и камышом;
— визуальная оценка льда поможет определить его безопасность: голубой лед — самый прочный, белый — в два раза менее прочный, чем голубой, а серый, мутно-белый или желтоватый — крайне ненадежный.
Ранее мы сообщали, что спасатели МЧС вытащили лося, провалившегося под лед под Рогачевом.
А еще 30-летний мужчина заснул за рулем и погиб в Лунинецком районе.