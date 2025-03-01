Поэтапное увеличение зарплат среднему медперсоналу началось в Беларуси

Напомним, программа предусматривает три последовательных этапа повышения в течение 2025 года: на первом этапе надбавка составит 10% от оклада. В дополнение к мартовскому увеличению, надбавки будут увеличены в сентябре на 10%, а с началом зимы — еще на 15%. Таким образом, к концу года прибавка к зарплате работников, имеющих среднее специальное медицинское образование, достигнет 35% от оклада. Данная финансовая поддержка регулируется соответствующим постановлением Министерства здравоохранения, датированным 7 февраля. Кроме того, начиная с марта, средний медицинский персонал будет получать отдельную надбавку за особенности их профессиональной деятельности.