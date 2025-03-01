Поэтапное увеличение зарплат среднему медперсоналу началось в Беларуси

С 1 марта в Беларуси начинается реализация первого этапа программы повышения надбавок к заработной плате для специалистов среднего звена в медицине. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.
Напомним, программа предусматривает три последовательных этапа повышения в течение 2025 года: на первом этапе надбавка составит 10% от оклада. В дополнение к мартовскому увеличению, надбавки будут увеличены в сентябре на 10%, а с началом зимы — еще на 15%. Таким образом, к концу года прибавка к зарплате работников, имеющих среднее специальное медицинское образование, достигнет 35% от оклада. Данная финансовая поддержка регулируется соответствующим постановлением Министерства здравоохранения, датированным 7 февраля. Кроме того, начиная с марта, средний медицинский персонал будет получать отдельную надбавку за особенности их профессиональной деятельности.
Увеличение заработной платы должно стать дополнительным стимулом для медицинских работников. Предполагается, что данная мера также будет способствовать укреплению кадрового потенциала в системе здравоохранения.
Отметим, что работа по планомерному повышению заработной платы в сфере здравоохранения проводится в Беларуси на постоянной основе по поручению главы государства. Так, с 1 января вступило в силу постановление Министерства здравоохранения, согласно которому надбавки врачам за работу в данной сфере увеличились на 45% от оклада.
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